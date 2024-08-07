Скільки триватиме наступ Росії і що далі буде з війною: головні тези Буданова на закритій зустрічі з випускниками KSE

Кирило Буданов вважає, що невдовзі інтенсивність боїв має піти на спад: йдеться про період до двох місяців.

Основний напір російської армії скоро завершиться через втрату наступального потенціалу, який зазвичай триває не більше двох місяців згідно з досвідом десятирічної війни. Після спаду будуть нові спроби ворога наступати. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на закритій зустрічі з випускниками KSE.

Буданов також розповів, скільки ще триватиме наступ Росії і що далі буде з війною. ТСН.ua зібрав основні тези головного розвідника країни.

Інтенсивність боїв за півтора-два місяці має піти на спад

"За півтора-два місяці основний напір (армії рф – ред.) має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує. Наступальні операції РФ наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося", – каже Буданов.

Керівник підкреслив, що багато що залежить від нас самих – чи ми оберемо пасивне очікування, дозволяючи ситуації повторитися через кілька місяців, чи ж візьмемося за активні дії, аби випередити події.

Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов визнав складнощі перебігу мобілізації в Україні. За його словами, деякі люди трохи налякані, проте альтернатива цьому – російське рабство. Тому боротьба проти ворога є "внеском у майбутнє".

Буданов наголосив, що Росія вже проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.

"Росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року", – пояснив він. Однак це ще не все.

У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року. Втім, як каже Буданов, це лише російські розрахунки, на противагу ворогові Україна цінує життя своїх громадян.

Жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає

"Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го й поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє", – додав голова ГУР МО.

Відвоювати Крим буде значно легше, ніж Донбас

Вибити війська країни-агресорки РФ із Криму буде простіше, ніж із Донбасу – через дві ключові точки входу на півострів.

"З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, де понад 1000 км фронту і глибина понад 200 км. У Крим є дві точки входу – з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання – це наші фронтові операції: з російського боку – шляхом руйнування комунікацій, з нашого – шляхом тиску. І тоді все – Крим ізольований", – каже Буданов.

Як зазначає керівник ГУР, у мешканців країни-агресорки РФ існує улюблений міф про "неприступний Крим". Однак, як стверджує Буданов – історія показує, що Крим був кілька разів завойований під час безлічі воєнних конфліктів і держави, які прагнули заволодіти півостровом, зазвичай досягали цієї мети.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо"

За словами Буданова, головною проблемою будь-якого агресора, чиї війська перебували в Криму, завжди була нездатність утримати Перекопський перешийок, втрата якого негайно призводила до швидкого розвалу оборони.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", – підсумував глава ГУР.

Ватажка вагнерівців Пригожина "підловили на патріотизмі"

Українська розвідка наперед знала, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готує заколот, який стався наприкінці червня 2023-го. Ба більше — під час бунту "вагнерівців" він міг навіть узяти Кремль. Втім, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко переконав його не робити цього.

"Про те, що станеться цей військовий заколот, нам було відомо за пів року. На жаль, зараз уже не спостерігаємо подібні пориви. Якщо говорити про виступи етнічних груп, то для цього потрібен лідер на місці. Якщо є хороший лідер, співпрацює з нами, тоді він набуває здібностей, можна про щось говорити. Саме собою нічого ніколи не відбувається. Бунт "вагнерівців" готувався дуже заздалегідь", — заявив Буданов.

Головний український розвідник каже, що Пригожин – це "досить важка особистість, російський ультрапатріот", якого "підловили на патріотизмі".

"Він готувався зайти до Кремля. Думав справді рятувати Росію. Але йому пояснили: ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо навіть якщо ти в Кремлі, то номінальне керівництво держави десь в іншому місці. І ти вже назад нічого не з'єднаєш. Він зупинився, прислухався до Лукашенка. Це він про це йому говорив. Це правда, ніхто інший не зміг його вмовити, а він зайшов саме з аргументів патріотизму", – розповів керівник ГУР.

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Нагадаємо, раніше керівник ГУР розповів, які події відтермінували масовані удари РФ по Україні. За його словами, росіяни збентежені вдалими атаками українських БпЛА на об'єкти в Росії.

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