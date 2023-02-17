Немає альтернативи у перемозі, Україні в ЄС та НАТО - Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що не може бути альтернативи українській перемозі, Україні в ЄС та НАТО.

Про це глава держави сказав 17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.

Також читайте Зеленський розповів про страх Путіна через поразку у війні

"Чи зараз час бути для України частиною ЄС? Це вже не питання. Ми уже здобули статус країни-кандидата. Ми уже готуємося почати переговори про членство. Ми уже поєднані із європейською економікою, логістикю та енергетикою. Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, людей", - наголосив Зеленський.

Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого

У п’ятницю, 17 лютого, у столиці Баварії розпочилася триденна 59-та Мюнхенська конференція з безпеки. На ній виступив український президент Володимир Зеленський. Зокрема, під час свого звернення глава держави розповів, від чого залежить перемога України, про страхи Путіна та інше.

Також Зеленський озвучив на конференції впевненість, що Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи: "Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду".