Нет альтернативы победе, Украине в ЕС и НАТО — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что не может быть альтернативы украинской победе, Украине в ЕС и НАТО.

Об этом глава государства сказал 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности.

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"Пора ли сейчас быть для Украины частью ЕС? Это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве. Мы уже соединены с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, людей", — подчеркнул Зеленский.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля

В пятницу, 17 февраля, в столице Баварии началась трехдневная 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. На нем выступил украинский президент Владимир Зеленский. В частности, во время своего обращения глава государства рассказал, от чего зависит победа Украины, страхах Путина и прочее.

Также Зеленский озвучил на конференции уверенность, что Россия упадет в этом году и украинской победе в войне нет альтернативы: "Россия и Голиаф упадут в этом году. И нам удастся это завершить, как удалось Давиду".