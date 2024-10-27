Нічна атака по Півдню: Братчук розповів про дрони-обманки

Росія застосовує дрони-обманки, щоб перевантажити українську систему ППО та відвернути увагу від реальних цілей.

Ввечері суботи, 26 жовтня, окупанти атакували Одещину та Миколаївщину балістикою та дронами. Росіяни запустили "Іскандер-М" з території окупованого Криму, а також велику кількість дронів-камікадзе.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в коментарі 24 Каналу.

"Про наслідки балістичної атаки наразі не повідомляється. Сподіваюся, що нічого критичного не трапилося", – повідомив речник.

За його словами, російські дрони летіли нібито "транзитом" через північ Одеської області. Тому в регіоні була оголошена повітряна тривога, а засоби ППО та мобільні вогневі групи відпрацьовували ворожі повітряні цілі.

"У нас немає такого поняття "коридор", "транзит". Якщо летить, то треба збивати, щоб воно не вилітало в сусідніх регіонах. На сьогодні, за зведеннями командування Повітряних сил, активно попрацювали наші побратими саме на Одещині", – пояснив Братчук.

Також велась бойова робота у Миколаївській області, там було збито 4 "Шахеди". Підсумки по Одеській області наразі підбиваються і будуть відомі дещо пізніше.

"Південь постійно працює, тому що летить кожного дня, кожної ночі, і бачимо, що ворог зупинятися поки що не збирається", – наголосив речник.

Водночас загарбники використовують багато дронів-обманок.

"Це так звані "Гербери", які локаційно виглядають як "Шахеди", а насправді зроблені з фанери та пластика. Однак по них теж треба проводити відповідну бойову роботу", – додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, Росія використовує нові дрони-камікадзе для атак. Попри дешеву конструкцію, вони становлять серйозну загрозу.

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