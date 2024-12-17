Обікрав військових у хостелі: на Київщині поліція затримала чоловіка

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Київщини викрила чоловіка, який обікрав військовослужбовців, викравши їхні мобільні телефони та інші цінні речі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

"Правоохоронці встановили, що напередодні фігурант познайомився з військовослужбовцями, які зупинилися на ніч у одному із хостелів на Київщині. Коли чоловіки заснули, зловмисник викрав у них мобільні телефони, павербанки та зник", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник також переказав 20 тисяч гривень з одного з телефонів на свій рахунок.

Фігурантом виявився 33-річний житель Харківської області, який раніше мав проблеми з законом. Йому оголошено підозру за крадіжку в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві шахрайка ошукала людей на 740 тисяч гривень.

Читайте також: