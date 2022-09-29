Обстріл російськими "Ураганами" Криворізького району: постраждали 13 людей

Російські окупанти з "Ураганів" обстріляли" підприємство на території Криворізького району.
В результаті поранень зазнали працівники підприємства.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства. Пошкоджена адмінбудівля", - розповів Резніченко.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 вересня російська армія завдала ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. У результаті атаки загинуло щонайменше три людини, серед них одна дитина. Ще п’ятеро - поранені, у тому числі 12-річна дівчинка.
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