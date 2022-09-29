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Обстріл російськими "Ураганами" Криворізького району: постраждали 13 людей

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Обстріл російськими "Ураганами" Криворізького району: постраждали 13 людей

ФОТО: Краматорська міська рада

Російські окупанти з "Ураганів" обстріляли" підприємство на території Криворізького району.

В результаті поранень зазнали працівники підприємства.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства. Пошкоджена адмінбудівля", - розповів Резніченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 вересня російська армія завдала ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. У результаті атаки загинуло щонайменше три людини, серед них одна дитина. Ще п’ятеро - поранені, у тому числі 12-річна дівчинка. 

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