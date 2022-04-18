Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровську область

ППО змогла знищити 60% ракет.
Дніпропетровська область вчергове піддалася ракетним обстрілам збоку російських окупантів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області. Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…", - написав Резніченко.
Які саме інфраструктурні об'єкти області стали цілями окупантів, не повідомляється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по українських містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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