У окупованому Криму пролунали вибухи: загарбники перекрили міст через Керченську протоку

В ніч проти 26 грудня російські загарбники перекрили у Криму міст через Керченську протоку, а місцеві жителі повідомляють про вибухи на півострові.

Про це йдеться у повідомленні російських засобів масової пропаганди.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники закликали "тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду", "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Крім того, жителі окупованої Феодосії у соцмережах повідомили про вибухи у місті. Люди пишуть, що вибухи чути зі сторони порту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обговорюють план евакуації Повітряних сил із Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Криму окупанти вербують населення за допомогою курсів операторів безпілотників.

Читайте також: