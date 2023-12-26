У Одесі затримали підлітків, які "для жарту" знімали роботу ППО

Хлопців доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

Патрульна поліція затримала в Одесі підлітків, які знімали роботу протиповітряної оборони.

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Про це інформує пресслужба поліції Одеси.

Учора ввечері, під час повітряної тривоги, інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО.

На місці патрульні затримали двох хлопців, в одного з яких в телефоні, дійсно, було відео бойової роботи протиповітряної оборони. Вони пояснили, що пожартували.

Хлопців доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні посилюють захист неба від “Шахедів”.

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