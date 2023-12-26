В Одессе задержаны подростки, которые "для шутки" снимали работу ПВО

Ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.
Патрульная полиция задержала в Одессе подростков, снимавших работу противовоздушной обороны.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.
Вчера вечером, во время воздушной тревоги, инспекторы получили уведомление о двух лицах, снимающих на телефон работу ПВО.
На месте патрульные задержали двух парней, у одного из которых в телефоне действительно было видео боевой работы противовоздушной обороны. Они объяснили, что пошутили.
Ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время атаки БпЛА сработала ПВО.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине усиливают защиту неба от Шахедов.
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