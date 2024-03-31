Окупанти в Авдіївці масово вбивають мирних мешканців: що про це відомо

Російські окупанти в Авдіївці вбили подружжя. Жінку військові РФ застрелили пострілом у голову, чоловіка до смерті забили. Тим часом в соцмережах з’явилась інформація про те, що в тимчасово окупованому місті масово знаходять тіла загиблих.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив блогер та волонтер Денис Христов.

“Місцеві, яким вдалося вийти з міста, розповідають жахливі речі. Буряти вбивають на вулицях мирне населення. Їхні тіла і досі залишаються на вулицях старого міста і ніхто не може звідти їх забрати”, - наголосив Денис Христов.

Водночас він звернувся до російських пропагандистів, які уникають правдивої інформації про Авдіївку та розповсюджують в Мережі “мемчики про Зеленського”.

Нагадаємо, що в Авдіївці Донецької області російські "визволителі" вбили сімейну пару місцевих мешканців.

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