Росіяни розстріляли двох місцевих жителів у Авдіївці: що відомо

За даними слідства, вбиту сімейну пару виявили у їхньому власному будинку.
В Авдіївці Донецької області російські "визволителі" вбили сімейну пару місцевих мешканців.
Про це написав журналіст та блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.
Згідно з матеріалами слідства, тіла Олександра Дубового 1979 року народження та Марії Півень 1983 року народження виявили у будинку, де вони жили. Жінку було вбито пострілом у голову, а на чоловіка навіть не стали витрачати патрони. Експерти виявили на його трупі "тілесні ушкодження в області голови, що свідчать про насильницьку смерть".
"Мабуть, люди залишилися в місті, щоб дочекатися Росію. І ось дочекалися ...", — прокоментував злочин журналіст.
Нагадаємо, у Харкові було жорстоко вбито балетмейстера Харківського театру музичної драми Марію Холодну. Щоб приховати сліди злочину, вбивця розчленував тіло жертви.
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