Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини

Армія Російської Федерації знову обстріляла прикордонні райони Чернігівщини.

Окупанти обстріляли прикордоння області у ніч проти п'ятниці, 24 червня. За попередньою нформацією, окупанти застосовували міномети.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Біля Сеньківки було зафксовано п'ять вибухів, попередньо з міномету, - районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку нові Юрковичі (РФ) – Гірськ.

У Семенівській громаді, в районі села Янжулівка, було 20 вибухів з міномету.

Нагадаємо, розпочалася 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Бої за Сєвєродонецьк не припиняються, росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабі ЗСУ 24 червня.

Читайте також: