Під Черніговом депутат насмерть збив людину і втік

Під Черніговом депутат насмерть збив людину і втік

Водію не вдалося далекто втекти, він злетів у кювет.

У Чернігівській області водій легковика збив велосипедиста. Останній від отриманих травм помер, а керманич авто втік з місця ДТП.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Подія сталася учора, 18 грудня, близько 20-ї години на вулиці Батуринській у Бахмачі. Водій легкового автомобіля збив велосипедиста. Після скоєного він намагався втекти, але не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні.

Поліція встановила особу водія автомобіля. Ним виявився 54-річний депутат міської ради. Його затримали.

"За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Нині поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.

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