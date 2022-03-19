Під Києвом підрозділи ППО збили ворожий бойовий вертоліт К-52

Вертоліт збито з використанням ПЗРК Стінгер.

У Бучанському районі під Києвом підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ збито ворожий бойовий вертоліт К-52.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

"Мінус ще один ворожий "Алігатор". Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні",- написав він.

Як повідомлялось, окупанти завдали авіаудару по селищам Бучанського району.

Нагадаємо, окупанти не відмовилися від продовження активних дій у бік Києва.

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