Підтримка України від США: про що говорили міністри оборони двох держав

Під час розмови обговорювалося постачання систем ППО та ракет для них.

Голова українського оборонного відомства Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомило Міноборони України.

"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", – поділився результатами розмови Рустем Умєров.

Міністр також відзначив постійну особисту підтримку нашої країни Ллойдом Остіном та подякував йому за це.

Нагадаємо, минулого тижня Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели зустріч з данською делегацією на чолі з головою оборонного відомства Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

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