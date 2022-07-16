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Після вибуху в Одесі видно дим: працюють пожежники

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14к
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Після вибуху в Одесі видно дим: працюють пожежники

Фото: t.me/suspilneodesa

В Одесі було чутно вибух!

Про це інформують журналісти Суспільне.Одеса.

  • В Одесі видно дим.
  • В Одесі та області відбій тривоги!
  • На місці пожежі працюють рятувальники – речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. На місці пожежі працюють рятувальники – ОК "Південь".

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.

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