По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Увечері 18 листопада на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – попередили Повітряні Сили.

Карта повітряних тривог станом на 17:38

За інформацією моніторингових каналів, з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородської області РФ) злетів 1 борт МіГ-31К.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, росіяни вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.

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