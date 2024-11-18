Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Увечері 18 листопада на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – попередили Повітряні Сили.

Карта повітряних тривог станом на 17:38 / ©
Карта повітряних тривог станом на 17:38

За інформацією моніторингових каналів, з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородської області РФ) злетів 1 борт МіГ-31К.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, росіяни вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація