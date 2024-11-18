По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Увечері 18 листопада на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – попередили Повітряні Сили.
За інформацією моніторингових каналів, з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородської області РФ) злетів 1 борт МіГ-31К.
Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Нагадаємо, росіяни вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.
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