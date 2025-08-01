Побив рекорд України: 19-річний студент одночасно навчається у п’яти університетах

Артур Коваленко / © Фото із соціальних мереж

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19-річний Артур Коваленко встановив унікальний рекорд, ставши наймолодшим українцем, який одночасно здобуває освіту у п’яти вищих навчальних закладах. Його досягнення було зафіксовано в новій номінації Національного реєстру рекордів.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

З 2022 по 2024 рік Артур навчався на політології в КНУ імені Тараса Шевченка, але вирішив розширити свій кругозір, вступивши ще до чотирьох вишів. Наразі він отримує освіту за такими напрямами:

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Політологія (денна форма, КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

Право (заочна форма, Київський університет права НАН України)

Правоохоронна діяльність (заочна форма, Київський авіаційний інститут)

Історія та археологія (заочна форма, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Національна безпека (заочна форма, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Лана Вєтрова з Національного реєстру рекордів зазначила, що вибір Артура — це прагнення комплексно зрозуміти ключові сфери розвитку країни. Вона підкреслила його мотивацію та захоплення новими знаннями, цитуючи його слова: «Я не змушую себе навчатися. Я навчаюся з вдячністю. Мені цікаво щодня».

Артур також відомий як лауреат премії Президента України, волонтер та автор книги «Від роду до народу». Батько рекордсмена підтримав його прагнення, сказавши: «Син захотів, то ми тільки „за“. Знаходили будь-які сили та кошти, аби втілити його мрію».

Нагадаємо, 5-річна Регіна Абрамова зі Львова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно підкорила найвищу вершину України — Говерлу. Юна спортсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги та встановила новий національний рекорд.