В Україні шахраї видають себе за Державну податкову службу: подробиці схеми

В Україні шахраї, користуючись військовим станом і тим, що люди в різних регіонах потребують допомоги, масово розсилають електронні листи, які нібито надходять від територіальних підрозділів Державної податкової служби України. В цих повідомленнях одержувачів закликають терміново зв’язатися з представником ДПС, телефонуючи на приватний номер.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

За допомогою цієї шахрайської схеми зловмисники намагаються отримати персональні дані громадян, зокрема номери мобільних телефонів. Фейкові повідомлення можуть містити офіційні логотипи та стилістику державної служби, що робить їх складними для розпізнавання.

Як розпізнати шахрайські листи

Фахівці ДПС України наголошують на тому, що офіційні повідомлення податкової служби надходять лише з офіційних доменних адрес та не містять вимог зв’язатися через особисті номери телефонів. Основні ознаки шахрайських листів:

Відправник використовує неофіційні або підозрілі електронні адреси.

В листах містяться термінові вимоги щодо контакту через приватні номери.

Вміст повідомлення може містити орфографічні або граматичні помилки.

Відсутність конкретних деталей щодо вашої податкової ситуації.

Що робити, якщо ви отримали такий лист

Не телефонуйте за вказаними номерами.

Не надавайте жодних особистих даних.

Перевірте інформацію на офіційному сайті ДПС або зв’яжіться з податковою службою через офіційні канали.

Повідомте про випадок шахрайства відповідні правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ще одну шахрайську схему, в межах якої зловмисники розсилають користувачам Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміум підписки з проханням активувати його через посилання.