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На Хмельниччині 12-річний підліток загинув під колесами дрезини
На нерегульованому залізничному переїзді загинув 12-річний мопедист.
У Хмельницькій області на залізничному перегоні «Скібнево — Ярмолинці» неподалік села Шевченкове Ярмолинецької територіальної громади 23 червня сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області у Facebook.
12-річний місцевий житель, який їхав на мопеді «Suzuki», перетинав залізничні колії по нерегульованому переїзду, коли зіткнувся з дрезиною під керуванням 39-річного чоловіка з Хмельницького.
Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події. Слідчі поліції Хмельниччини наразі встановлюють усі обставини трагедії.
Правоохоронці нагадують про необхідність дотримання правил безпеки на залізниці, особливо дітям і їх батькам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 квітня на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.