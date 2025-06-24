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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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На Хмельниччині 12-річний підліток загинув під колесами дрезини

На нерегульованому залізничному переїзді загинув 12-річний мопедист.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП у Хмельницькій області

ДТП у Хмельницькій області / © Національна поліція Хмельницької області

У Хмельницькій області на залізничному перегоні «Скібнево — Ярмолинці» неподалік села Шевченкове Ярмолинецької територіальної громади 23 червня сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області у Facebook.

12-річний місцевий житель, який їхав на мопеді «Suzuki», перетинав залізничні колії по нерегульованому переїзду, коли зіткнувся з дрезиною під керуванням 39-річного чоловіка з Хмельницького.

Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події. Слідчі поліції Хмельниччини наразі встановлюють усі обставини трагедії.

Правоохоронці нагадують про необхідність дотримання правил безпеки на залізниці, особливо дітям і їх батькам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 квітня на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.

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