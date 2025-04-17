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Половина України "почервоніла": де оголошена тривога і що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Пізно увечері, 17 квітня у південних, центральних та східних регіонах України оголошено повітряну тривогу черех загрозу балістики з Криму.
Про це передають Повітряні сили ЗСУ.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Швидкісна ціль на Миколаївщині з півдня», — йшлося в повідомленні.
Пізніше у монітирингових чатах повідомили про вибухи у Вознесенську (Миколаївська область).
Нагадаємо, що сьогодні вдень по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.