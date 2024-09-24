Польща не буде блокувати вступ України до ЄС через "Волинську трагедію" - Дуда

Польська влада розкритикувала заяву міністра оборони про те, що Україні не слід очікувати на вступ до Євросоюзу без вирішення "Волинського питання". Президент країни Анджей Дуда висловив незгоду з цими словами, підкресливши важливість підтримки України на її європейському шляху.

Про це повідомило польське видання Rzeczpospolita.

Відзначається, що польська влада прагне уникати напруги між Варшавою та Києвом, зокрема в контексті історичних питань, таких як Волинська трагедія.

Президент країни зазначив, що обговорював цю трагедію з українським лідером, підкреслюючи важливість пошуку порозуміння. Він також виступив проти ідеї, що Україні перешкоджатиме вступ до ЄС через це питання, акцентуючи на необхідності конструктивного діалогу між країнами.

"Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС. Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то він йде в річищі політики Володимира Путіна. Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри та прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, зокрема і для самих українців, які треба враховувати, адже вони роками замовчувалися", — заявив президент.

Нагадаємо, що 9 липня 2023 року Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку, де вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1943 року.

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Події 1943 року в Польщі окреслюють як "Волинська різанина", а в Україні - "Волинська трагедія".

Події на Волині 1943 року у Польщі розглядають окремо від решти подій Другої світової і передвоєнного періоду.

Зокрема, говорячи про визнання провини українцями, у Польщі не згадує про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років, масову депортацію автохтонного українського населення з тих земель, які потім увійшли до складу Польщі.

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