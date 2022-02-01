Помстився: у Херсонській області чоловік розстріляв сусідських псів

Зловмисника очікує покарання.

В одному з сіл Скадовського району до поліції звернулась 51-річна жінка, яка розповіла, що сусід прийшов на подвір’я та розстріляв із рушниці її псів.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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На місці події працівники поліції знайшли три трупи тварин із вогнепальними пораненнями та направили на розтин.

Підозрюваний пояснив, що таким чином він помстився за те, що собаки сусідки загризли його маленьке цуценя. Наразі поліція встановлює усі обставини події.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України “Жорстоке поводження з тваринами” (карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років).

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Нагадаємо, у Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.

А у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.

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