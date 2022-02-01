Отомстил: в Херсонской области мужчина расстрелял соседских собак

Злоумышленника ждет наказание.

В одном из сел Скадовского района в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что сосед пришел во двор и расстрелял из ружья ее собак.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили три трупа животных с огнестрельными ранениями и направили на вскрытие.

Подозреваемый объяснил, что таким образом он отомстил за то, что собаки соседки загрызли его маленького щенка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" (наказывается арестом сроком до 6 месяцев или ограничением свободы сроком до 3 лет).

Посреди леса в Черкасской области жители нашли замученную мертвую собаку | Новости Украины

Напомним, в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

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