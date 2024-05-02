PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні: що про це відомо

Компанія зареєструвалася в Україні платником ПДВ як постачальник електронних послуг.

Один із найпопулярніших сайтів для дорослих PornHub зареєструвався платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Як зазначається, компанія Ethical Capital Partners володіє найпопулярнішим у світі сайтом для дорослих PornHub. Вона зареєструвалася в Україні платником ПДВ як постачальник електронних послуг

"Дякую PornHub за повагу наших податкових законів. Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на 0,7 млн доларів за I квартал", – наголосив Данило Гетманцев.

Він також додав, що за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги). Вже 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень.

Нагадаємо, що західні банки в Росії минулого року сплатили Кремлю 800 мільйонів євро податків.

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