Послизнулася і впала у воду: на Одещині трагічно загинула дитина

Діти, які перебували з хлопчиком, поїхали додому і не сказали батькам про те, що сталося.

На Одещині у ставку виявили тіло 7-річної дитини.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що близько 19:00 хлопчик з двома друзями-однолітками на велосипедах поїхали до водойми купатися. Він послизнувся на плитах та впав у воду, товариші злякалися і повернулися до села. Про те, що трапилось дорослим розповіли не одразу.

"На сполох забив місцевий пастух, виявивши на березі велосипед і дитяче взуття, про що сповістив старосту села. Вони з’ясували, чиї діти каталися біля ставка", — йдеться у повідомленні.

Під час пошуків хлопчика виявили мертвим, після чого на місце викликали поліцію. Зовнішніх ознак насильства на тілі хлопця не виявили. Попередньо, причиною смерті дитини стало утоплення. Точну причину встановлять після результатів судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Раніше стало відомо, що на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.

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