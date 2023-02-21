Повістки в Україні можуть видавати під відеозапис: що відомо

Співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток для "об'єктивних оцінок конфліктів".

Про це Радіо Свобода розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Кожна група споряджається. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов'язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватися події (одесита жорстко затримали біля зупинки громадського транспорту - Ред.), ми використовували це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об'єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла", - пояснила вона.

Коментуючи скандальне вручення повісток в Одесі, Гуменюк наголосила, що подібні випадки "не такі системні, як їх намагаються подати". Вона зауважила, що засуджує силовий спосіб вручення повісток.

За словами Гуменюк, іноді на вулицях порушників затримує група військових і поліцейських. Той, хто вчинив правопорушення, влаштовує провокації. Зокрема, демонстративно кричить про насильницьке вручення повістки. Усі ці випадки активно підхоплює російська пропаганда, додала вона.

Нагадаємо, одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Це пояснили тим, що військовозобов’язаний ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки.

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