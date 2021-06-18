Поїхали кататися на велосипедах: під Харковом у водоймі знайшли тіла двох підлітків

Тіла загиблих виявив випадковий перехожий.

У Богодухівському районі Харківської області у водоймі поблизу села Колонтаїв втопилися двоє підлітків. Їхні тіла поблизу шлюзів на водоймі виявив місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Учора, 17 червня, у селі Колонтаїв Богодухівського району в річці Мерла біля шлюз-регулятора перехожий побачив тіла двох хлопців. На березі були їхні велосипеди, одяг та мобільні телефони.

Чоловік зателефонував до поліції. Поліцейські встановили особи загиблих. Ними виявилися 14 та 16-річні місцеві мешканці. Тіла підлітків без видимих ознак насильницької смерті направлені до моргу.

"Відомості про подію слідчим внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Встановлюються всі обставини трагедії", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що в озері Прудик по Паровозному провулку, що у Дніпровському районі Києва, у воді виявили тіло чоловіка.

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