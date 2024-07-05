Приніс додому невідомий предмет: на Одещині трагічно загинув 15-річний хлопець

В Одеській області трагічно загинув 15-річний хлопець. Він виявив невідомий предмет і з цікавості захотів розібрати його. Дитина померла на місці від вибуху.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідчих, юнак приніс додому невідомий предмет, який виявив у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його.

"Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув. Його мати, яка в цей момент перебувала в будинку, зазнала шоку, але не постраждала фізично", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що пожежу ліквідували, на місці працювали слідчі та вибухотехніки.

За фактом загибелі підлітка розпочали провадження за частиною 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок". Слідство триває.

Нагадаємо, на Харківщині, у селі Родичі, 7-річний хлопчик травмувався внаслідок вибуху частини російської міни.

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