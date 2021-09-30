Призи за щеплення: Мукачівська міськрада розіграє серед вакцинованих автомобіль і телевізори

Влада закупить призів на 1,2 млн грн.

Мукачівська міська рада розіграє серед вакцинованих місцевих жителів автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, електросамокатів і телевізорів. До такої акції влада вдалась, аби заохотити мешканців міської територіальної громади щеплюватись від коронавірусу.

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Про це повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

На ці призи мерія планує виділити 1,2 млн грн.

"В міській раді схвалили Програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19. Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя", - йдеться у повідомленні.

Участь в акціїї мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську, аби збільшити темпи вакцинації, мер міста Руслан Марцінків пообіцяв виплатити премії вчителям. Згодом міський голова заявив, що дасть 100 тис. премії першій жінці, яка завагітніє після вакцинація. Так він хотів розвіяти міф про те, що вакциновані від COVID-19 не можуть завагітніти. Опісля цього близько ста жінок, які завагітніли після щеплення, почали вимагати від мера обіцяних грошей, але мер сказав, що його обіцянка була лиш жартом.

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