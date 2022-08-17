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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині двох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині двох мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 16 серпня, росіяни вбили двох мешканців регіону. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула в Авдіївці, а одна - у Зайцевому. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли ворожої армії семеро людей отримали поранення. Найбільше потерпілих у Торецьку - троє.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російські окупанти сподівалися до червня захопити всю Донецьку область, проте і досі Україна котролює 45% території області. За словами голови ОВА Павла Кириленка, бої йдуть за кожен метр нашої землі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
204
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