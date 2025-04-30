Рада ухвалила нові правила для СЗЧ: що буде з пільгами і термінами повернення

Рада підтримала #13177. / © Ярослав Железняк / Facebook

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13177, який вносить зміни щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину (СЗЧ).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Залізняк.

За документ проголосували 282 депутати, його прийнято одразу за основу та в цілому. Головне нововведення — продовження строку добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року.

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Ключові положення закону:

Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Якщо ж вони не повернулись до моменту припинення/скасування воєнного стану, служба призупиняється з наступного дня після цього.

Час відсутності не зараховується до вислуги, а виплати, забезпечення та пільги в цей період не надаються. Це нове положення, запропоноване профільним комітетом.

Військові, які добровільно повертаються до служби, знову отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством.

Командири мають право дозволити продовження служби, навіть якщо щодо військового порушено кримінальне провадження.

Ті, кому службу призупинено, або хто дезертував, втрачають право на пільги, гарантії та компенсації, а також позбавляють таких прав своїх родичів.

Законопроєкт спрямований на врегулювання правового статусу військових, які залишили частину без дозволу, та стимулювання їх добровільного повернення до служби.

Раніше ми писали, що в Україні невиконання вимог військового обліку може призвести до накладення штрафів, але існує ризик подвоєння санкцій, якщо особа порушує кілька правил одночасно.