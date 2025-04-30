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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Рада ухвалила нові правила для СЗЧ: що буде з пільгами і термінами повернення

Головне нововведення — продовження строку добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рада підтримала #13177

Рада підтримала #13177. / © Ярослав Железняк / Facebook

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13177, який вносить зміни щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину (СЗЧ).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Залізняк.

За документ проголосували 282 депутати, його прийнято одразу за основу та в цілому. Головне нововведення — продовження строку добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року.

Ключові положення закону:

  • Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Якщо ж вони не повернулись до моменту припинення/скасування воєнного стану, служба призупиняється з наступного дня після цього.

  • Час відсутності не зараховується до вислуги, а виплати, забезпечення та пільги в цей період не надаються. Це нове положення, запропоноване профільним комітетом.

  • Військові, які добровільно повертаються до служби, знову отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством.

  • Командири мають право дозволити продовження служби, навіть якщо щодо військового порушено кримінальне провадження.

  • Ті, кому службу призупинено, або хто дезертував, втрачають право на пільги, гарантії та компенсації, а також позбавляють таких прав своїх родичів.

Законопроєкт спрямований на врегулювання правового статусу військових, які залишили частину без дозволу, та стимулювання їх добровільного повернення до служби.

Раніше ми писали, що в Україні невиконання вимог військового обліку може призвести до накладення штрафів, але існує ризик подвоєння санкцій, якщо особа порушує кілька правил одночасно.

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