Ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул розповів про наслідки

На місці події працюють усі рятувальні та комунальні служби.

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка.

Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.

Він заявив, що попередньо було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі.

На місці події працюють усі рятувальні та комунальні служби.

"Штаб розгорнуто поряд із найближчою тролейбусною зупинкою. Будматеріали, заяви на допомогу від міста, розселення", - повідомив Вілкул.

Раніше повідомлялося, що ввечері 22 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Ми раніше інформували, що під час атаки російських безпілотників на Київ пізно увечері в суботу, 22 лютого, уламки ворожого дрона упали у Печерському районі столиці.

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