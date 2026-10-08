"Резерв+" заблокував вхід частині українців: кого не пускає застосунок

«Резерв+» / © Міністерство оборони

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Українці з модифікованими смартфонами більше не можуть увійти в застосунок «Резерв+». У службі підтримки пояснили, що це не збій: доступ навмисно заблокували для телефонів із root-правами (правами адміністратора), щоб краще захистити особисті дані користувачів.

Про це повідомило видання «Новини.LIVE» із посиланням на відповідь чат-бота «Резерв+» у месенджері Viber.

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Чому не працює «Резерв+» на телефоні: кого стосується блокування

Як зазначили у службі підтримки, наявність root-доступу дозволяє втручатися в системні файли операційної системи, що створює критичні вразливості для викрадення або підміни чутливої інформації військовозобов’язаних.

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Через це систему оновили так, щоб вона автоматично розпізнавала модифіковані гаджети та забороняла їм доступ до баз даних. Такий крок відповідає загальній державній тенденції до підвищення кіберзахисту, яку раніше вже імплементували на порталі та в застосунку «Дія».

Власники смартфона, який потрапив під обмеження, мають декілька способів вирішення проблеми:

Повне видалення root-прав (Full Unroot): найшвидший варіант — скасувати права суперкористувача через ті ж утиліти, якими їх було отримано (наприклад, Magisk або SuperSU), обравши відповідну функцію в меню.

Використання іншого гаджета: якщо модифікований пристрій потрібен для специфічних завдань, авторизуватися в електронному кабінеті можна з іншого, немодифікованого смартфона або планшета.

Перепрошивка пристрою: у складних випадках, коли гаджет має кастомну прошивку і стандартний скид прав не допомагає, єдиним рішенням є повна перепрошивка та повернення до заводських налаштувань.

Окрім цього, отримати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом можна без використання мобільного застосунку «Резерв+». Для цього достатньо авторизуватися на офіційному порталі «Дія» через веббраузер і замовити витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Отриманий таким чином документ має аналогічну юридичну силу.

Варто зауважити, що модифікований смартфон (у контексті операційних систем, як-от Android чи iOS) — це гаджет, у якому власник або розробник змінув стандартне (заводське) програмне забезпечення або отримав повний доступ до системних файлів. Простіше кажучи, це пристрій, із якого зняли заводські обмеження виробника.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, з появою електронного військово-облікового документа старе приписне може здатися непотрібним папером. Однак у ТЦК пояснили, чому поспішати його викидати все ж не варто.

Раніше ми писали, що цифрові push-сповіщення в застосунку «Резерв+» про відправлення поштових повісток мають виключно інформаційний характер і не є офіційним врученням виклику до ТЦК та СП.

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