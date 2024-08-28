РФ боїться втратити Кримський міст: як його захищають

Росіяни небезпідставно бояться, що Україна не припинить спроб знищити Кримський міст. Тому вони намагаються охороняти незаконну споруду з усіх боків і всіма можливими засобами.

Про це розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у коментарі для "24 каналу".

Кримський міст, який росіяни незаконно побудували між окупованим півостровом і територією РФ, зараз є головним логістичним маршрутом для окупантів у Криму. Водночас в Україні неодноразово лунали заклики та обіцянки знищити цей "символ окупації Криму". І кілька спроб це здійснити вже мали свої наслідки, що змушує ворога шукати нові способи захистити міст.

Барієв повідомив, що по обидва боки Кримського мосту російські загарбники розставили бонові загородження, щоб до мосту не змогли дістатися українські морські дрони.

"Є попередня інформація, що біля Кримського мосту вони додатково будують конструкції [схожі на паралельний міст – ред.], щоб були запасні лінії для збереження логістики Росії з окупованим Кримом", – додав член Меджлісу.

Також стало відомо, що ворог перекинув систему ППО з Севастополя на схід, ближче до Кримського мосту. Ймовірно, таким чином намагаються захистити незаконну споруду від повітряних атак з боку Сил оборони України.

Крім того, з метою запобігання можливим спробам підриву окупанти системно перевіряють автомобілі, які хочуть в'їхати на міст.

Нагадаємо, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

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