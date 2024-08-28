РФ боится потерять Крымский мост: как его защищают

Россияне не без основания боятся, что Украина не прекратит попытки уничтожить Крымский мост. Поэтому они пытаются охранять незаконную постройку со всех сторон и всеми возможными средствами.

Об этом рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в комментарии для "24 канала".

Крымский мост, который россияне незаконно построили между оккупированным полуостровом и территорией РФ, сейчас является главным логистическим маршрутом для оккупантов в Крыму. В то же время в Украине неоднократно звучали призывы и обещания уничтожить этот "символ оккупации Крыма". И несколько попыток это осуществить уже имели свои последствия, что заставляет врага искать новые способы защитить мост.

Бариев сообщил, что с обеих сторон Крымского моста российские захватчики расставили боновые заграждения, чтобы до моста не смогли добраться украинские морские дроны.

"Есть предварительная информация, что возле Крымского моста они дополнительно строят конструкции [похожие на параллельный мост – ред.], чтобы были запасные линии для сохранения логистики между Россией и оккупированным Крымом", – добавил член Меджлиса.

Также стало известно, что враг перебросил систему ПВО из Севастополя на восток, ближе к Крымскому мосту. Вероятно, таким образом пытаются оградить незаконное сооружение от воздушных атак со стороны Сил обороны Украины.

Кроме того, с целью предотвращения возможных попыток подрыва оккупанты системно проверяют автомобили, которые хотят въехать на мост.

Напомним, Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.

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