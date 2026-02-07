ТСН у соціальних мережах

РФ вдарила ракетами і дронами по Хмельницькій області: що відомо (фото)

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вночі проти суботи, 7 лютого, російська армія здійснила ракетно-дронову атаку на Хмельницьку область. Спрацювали сили ППО, але є пошкодження.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття, детальніша інформація згодом”, - наголосив чиновник.

З його слів, в одному з населених пунктів області пошкоджено житловий будинок. Чоловіка 1971 року народження отримав травму ноги. Постраждалого шпиталізували до до лікувального закладу, стан здоров’я задовільний.

