РФ вгатила по обласному центру, поранені діти: соцмережі пишуть про згорілий "Епіцентр"

Удар по Сумах 20 липня

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Сьогодні ввечері, 20 липня, російські війська завдали удару дроном по багатоповерхівці у Сумах.

Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров і пресслужба Нацполіції.

Унаслідок влучання російського реактивного дрона пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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«Кількість постраждалих унаслідок удару російського БпЛА по Сумах зросла до трьох. Постраждали жінка та двоє дітей», — повідомив голова ОВА. Одну дитину госпіталізували, інформація про її стан уточнюється.

Згодом Григоров уточнив, що поранених дітей — четверо, а також поранено двох дорослих.

«У лікарнях медичну допомогу надають пораненим 8-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Ушкодження не важкі. Іншим постраждалим надали допомогу без госпіталізації», — зазначив він.

© Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

Місцеве видання «Кордон. Медіа» пише, що росіяни також поцілили у дах одного з торговельних центрів в Сумах. На місці пожежа.

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Голова ОВА Григоров згодом також заявив про масштабну пожежу на території торговельного центру після «прильоту». Назву ТЦ він не вказав. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У місцевих пабліках стверджують, що у Сумах після атаки згорів «Епіцентр». Проте у самій компанії цю інформацію поки не коментують.

© Труха

Нагадаємо, що вчора вранці окупанти випустили по Сумах 7 КАБів.

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