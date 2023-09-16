Римма Зеленська святкує день народження: що відомо про маму президента України

Мати президента України Володимира Зеленського - Римма - святкує день народження. Їй сьогодні - 73 роки.

Як живе жінка та чому не дає інтерв'ю - розповідає "Сніданок з 1+1".

Про її життя на загал відомо мало. Римма Зеленська живе скромно, хоча і є мамою президента.

Римма Володимирівна за освітою інженер, у молоді роки наважилася з чоловіком і маленьким сином поїхати з рідного Кривого Рогу на роботу до Монголії. Римма Зеленська займалася інженерними технологіями, а чоловік Олександр брав участь у будівництві гірничозбагачувального комбінату. Однак важкий тамтешній клімат підірвав здоров'я жінки.

Повернувшись за 4 роки до Кривого Рогу, працювати вже не змогла, тож зосередилася на родині. Скромна Римма Зеленська ніколи не давала великих інтерв'ю - ані коли її син став зіркою телеекранів, ані коли зібрався в президенти. Втім, під час його передвиборчої компанії жінці довелося в інтерв'ю Громадському телебаченню спростувати звинувачення на адресу свого сина і зізнатися, що відмовляла йти в політику.

"Він радився з нами, а я сказала, що це йому зовсім не потрібно. Це бруд суцільний, але він так вирішив, це його вибір. Принаймні я знаю, що він не крастиме і не дасть нікому красти. У нас сім'я була скромна, ми жили дуже скромно. Поки тато захистився і досяг всього. Тож він виховувався не в багатій сім'ї, а в звичайній, робітничій", - розповідає жінка.

В одному з давніх інтерв'ю тоді ще учасник "95 кварталу" Володимир Зеленський розповідав про незмінну мамину турботу і смачні передачки: "Раніше, коли ще жодних дієт не дотримувався - тоді холодець у судочку, і обов'язково повернути судочки. Це круто, це добре".

Та були роки, коли батьки з сином, хоча й телефоном, але чулися щодня. Через завантажений графік Володимира Зеленського часто бачитися багато років вже неможливо.

З онуками у бабусі і дідуся особливо теплі стосунки. Від початку війни Володимир Зеленський постійно на зв'язку з мамою і батьком. Про це президент сказав Дмитру Комарову в документальному проєкті "Рік". Батьки турбуються про здоров'я сина, мама просить бути обережним, а батько чекає, коли захисники України виженуть ворога.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, де живуть і навчаються діти Зеленського – 19-річна донька і 10-річний син.

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