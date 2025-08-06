Росія отримала жорстке попередження від США щодо ядерної війни

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Російська Федерація продовжує маніпулювати ядерною риторикою, але це радше психологічний тиск, ніж реальна загроза.

Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі КИЇВ24.

За словами експерта, Кремль намагається штучно підвищити градус напруги, використовуючи загрозу застосування ядерної зброї як інструмент інформаційного тиску на Захід, зокрема США.

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«РФ прекрасно розуміє, що Захід уже не обмежується „глибокою стурбованістю“, а переходить до конкретних дій. І тепер Москва намагається знову залякати, апелюючи до можливого превентивного застосування ядерної зброї», — зазначив Снєгирьов.

Він нагадав, що ще у 2020 році Росія змінила підхід до використання ядерної зброї, заклавши можливість її превентивного застосування. Але сьогодні, на думку аналітика, ці заяви є частиною масштабної інформаційної операції, яка має на меті тиснути на світову спільноту на фоні активізації дипломатичних контактів.

«Сполучені Штати, зокрема, вже перехопили стратегічну ініціативу. Це видно навіть із заяв Дональда Трампа, який чітко дав зрозуміти: хочете ядерної війни — отримаєте. Хочете згоріти в ядерному попелі — ми дамо вам цю можливість», — підкреслив Снєгирьов.

На думку експерта, така риторика з боку Москви несе першочергово інформаційний характер і є сигналом того, що Росія намагається грати ва-банк, програючи на інших фронтах — дипломатичному, стратегічному та воєнному.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив про «похмуру реальність» ядерної загрози з боку Росії під керівництвом Володимира Путіна. Саме тому британська армія посилюється новими бомбардувальниками та підводними човнами.