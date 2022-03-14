Росія готувалася до цієї війни десятки років - Зеленський

Тому потрібно триматись і боротись, щоб перемогти, каже глава держави.

Росія готувалася до війни десятків років, нарощувала військовий потенціал, аби знищити Україну.

Про це заявив сьогодні, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Російська держава готувалася до цієї війни десятки років, вони накопичували значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів і заради знищення України, Європи, якої ми її знаємо, яку ми цінуємо. Тому потрібно триматись, потрібно боротись, щоб перемогти, щоб пройти до заслуженого українцями миру, чесного миру, з гарантіями, з гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у складних переговорах вже сьогодні почалась відеозустріч делегацій, вона триває, всі чекають новин ввечері. Ввечері обов'язково доповімо", - підсумував президент.

Читайте також: