Росія продовжує енергетичний терор: обстріляно ще одне підприємство ДТЕК

Це вже 12 атака ворога на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць.

У п’ятницю, 4 листопада, ще одне енергетичне підприємство ДТЕК Енерго зазнало терористичного обстрілу російськими військами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Внаслідок обстрілу ніхто з людей не постраждав, але енергетичне обладнання зазнало суттєвих ушкоджень.

"Російські війська продовжили завдавати систематичних терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Ексміністр енергетики пояснив, чому у Києві та області складна ситуацію з електроенергією

Працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків обстрілу та відновлення роботи після завершення обстрілу.

“Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", – додали в ДТЕК.

В компанії наголосили, що це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович припускає, що удари Росії по критичній інфраструктурі України триватимуть до початку саміту G20 15 листопада в Індонезії.

Читайте також: