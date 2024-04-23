Росіяни показали "геніальний" винахід проти дронів ЗСУ (відео)

Так, росіяни винайшли цікавий спосіб протидії "залізним пташкам". Недолугі окупанти почепили сітки на свої мотоцикли.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни показали "геніальний" винахід проти дронів ЗСУ

"Щоправда, навряд чи подібне вітрило, причеплене з одного боку, врятує навіть від пращі. Їздок швидше зачепиться за гілку і зламає собі шию, що теж непогано", – зауважив він.

Раніше українські бійці показали яскраве знищення ворожої техніки. Потужно відпрацювали пілоти БпЛА 148-ї ОАБр ДШВ ЗСУ.⁩

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