Росіяни від ранку атакують Херсон та область: що відомо про постраждалих

Росіяни продовжують атакувати Херсон та область.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни з авіації гатили по Бериславькому району.

"Дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови, утім, від госпіталізації постаждалий відмовився.

"Ще дві КАБ вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється. Проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони. Внаслідок скиду вибухівки у Золотій Балці загорівся будинок. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Крім того, по центру Берислава зафіксували ще 6 атак дронами.

В ОВА також повідомили, що також внаслідок удару по Херсону постраждала пасажирка маршрутки.

"61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", - мовиться у повідомленні.

Також ми писали, що росіяни почали обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

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