Росіяни застосували фосфорні снаряди на Донеччині (фото)

Армія Російської Федерації застосували фосфорні снаряди селі Соловйове Очеретинської громади, що в Донецькій області.

Крім того, під обстрілом російських окупантів опинилося Ласточкине. У селищі пошкоджено житловий будинок і крамницю.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Протягом ночі, крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали на Мар'їнському, Авдіївському напрямках. По Авдіївці окупанти держави-терористки вночі стріляли з "Градів". Вранці здійснили авіаналіт. Крім того, росіяни гатять з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські загабники завдали авіаудару по селищі Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Мар'їнській громаді обстріли тривають по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач. Внаслідок удару повністю знеструмили Красногорівку.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли 9 міст та селищ Донецької області. Внаслідок російських обстрілів за минулу добу на Донеччині загинули троє людей, ще шестеро - поранені. На Донеччині за добу поліція задокументувала 11 російських обстрілів.

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