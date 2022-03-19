Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські астронавти вдяглися в жовто-блакитні костюми

Дата публікації
Перегляди
56к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські астронавти вдяглися в жовто-блакитні костюми

У кольорах українського прапора астронавти вирушили на Міжнародну космічну станцію.

Російські астронавти, які вирушили на Міжнародну космічну станцію вдяглися у костюми кольорів українського прапора.

Про це повідомляє New York Times у твітері.

"Троє російських астронавтів стартували на Міжнародну космічну станцію вранці в п’ятницю в жовто-блакитних льотних костюмах, схожих на кольори прапора України. Вони не сказали нічого, що свідчило б про те, що їхній одяг був політичним висловлюванням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що колишні президенти США Білл Клінтон та Джордж Буш висловили свою підтримку Україні. Експрезиденти відвідали українську церкву у Чикаго.

Читайте також:

Наступна публікація