Російські астронавти вдяглися в жовто-блакитні костюми

У кольорах українського прапора астронавти вирушили на Міжнародну космічну станцію.

Російські астронавти, які вирушили на Міжнародну космічну станцію вдяглися у костюми кольорів українського прапора.

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Про це повідомляє New York Times у твітері.

"Троє російських астронавтів стартували на Міжнародну космічну станцію вранці в п’ятницю в жовто-блакитних льотних костюмах, схожих на кольори прапора України. Вони не сказали нічого, що свідчило б про те, що їхній одяг був політичним висловлюванням", - йдеться в повідомленні.

Three Russian astronauts launched to the International Space Station early Friday wearing yellow and blue flight suits, similar to the colors of Ukraine’s flag. They did not say anything that would suggest that their clothing was a political statement. https://t.co/I9E4pljmO9 — The New York Times (@nytimes) March 19, 2022

Нагадаємо, що колишні президенти США Білл Клінтон та Джордж Буш висловили свою підтримку Україні. Експрезиденти відвідали українську церкву у Чикаго.

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