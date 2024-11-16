Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 16 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.
- Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- Ворожий БпЛА з півночі курсом на Харків.
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ масовано запускає фальш-дрони.
Читайте також:
- Росія знову атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО
- Чи вичерпуються в Росії запаси дронів з Ірану: військовий експерт дав відповідь
- Російська атака на Харків: пошкоджено автівки, будівлі, є поранені