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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 16 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

  • Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • Ворожий БпЛА з півночі курсом на Харків.
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ масовано запускає фальш-дрони.

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