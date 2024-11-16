Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 16 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

Ворожий БпЛА з півночі курсом на Харків.

Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ масовано запускає фальш-дрони.

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