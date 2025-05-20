СБУ затримала 17-річного шпигуна: підліток працював на РФ і "зливав" ЗСУ

СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безпеки України затримала 17-річного мешканця міста Лозова Харківської області, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Підліток співпрацював з ворожими спецслужбами, передаючи їм локації Сил оборони у Дніпрі та Харкові.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як з’ясувалося, хлопця було завербовано через Telegram. Російські агенти пообіцяли йому «легкі гроші», втягнувши у злочинну діяльність.

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Виконуючи завдання кураторів, підліток пересувався рейсовими автобусами по східних регіонах України, знімав відео військових колон, техніки та об’єктів Сил оборони.

«Під час однієї з поїздок він зафіксував на відео колону української армії, яка прямувала до зони бойових дій», — повідомляє СБУ.

Щоб не викликати підозри, зловмисник використовував «легенду» — буцімто шукав відділення пошти, коли насправді проводив візуальну розвідку поблизу українських військових об’єктів. Повернувшись додому, він систематизував зібрану інформацію та передавав її своєму куратору.

«Агент узагальнював дані та готував звіт для ворожої спецслужби», — уточнили у СБУ.

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Контррозвідники задокументували його злочинну діяльність та затримали під час обшуку за місцем проживання. Хлопцеві вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 17-річного юнака, який готував теракт та співпрацював з російськими спецслужбами. Він готував підрив адмінбудівлі Київського ТЦК.