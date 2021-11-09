Ще буде потепління: народний синоптик попередив про "температурні" гойдалки в Україні

Ще буде потепління: народний синоптик попередив про "температурні" гойдалки в Україні

Погода в Україні буде не стійкою протягом грудня.

Погода в Україні протягом грудня дивуватиме громадян - місяць розпочнеться із морозів, далі буде потепління. Також у перший зимовий місяць дощі чергуватимуться зі снігом.

Про це повідомив народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач в інтерв'ю виданню "Полісся".

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За даними синоптика, у першій декаді грудня стовпчики термометрів частіше опускатимуться нижче нуля, можливі також незначні опади.

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Натомість у другій декаді грудня на українців чекає потепління. Знову приморозиться 18-19 грудня, а потім знову стане тепліше.

Ближче до новорічних свят, за даними синоптика, морозних ночей побільшає, але денна температура повітря все одно буде вище нуля.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.

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